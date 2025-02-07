Россиянку арестовали за секс на глазах у сынишки, а она утверждает, то это проделки бывшего

Жительницу подмосковных Люберец арестовали за секс с бойфрендом на глазах у её девятилетнего сына. По данным Mash, странный инцидент вскрылся, когда мальчик поведал об увиденном своему старшему 12-летнему брату, а тот нажаловался отцу (семья в разводе). Взволнованный мужчина обратился в полицию.

Женщину и её кавалера арестовали по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Сама парочка уверяет, что ничего подобного не было, а бывший якобы придумал эту историю, чтобы помешать их любви и забрать детей. Правоохранители проводят проверку, а детей на это время детей передали отцу.