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Регион
7 февраля, 08:50

Россиянку арестовали за секс на глазах у сынишки, а она утверждает, то это проделки бывшего

Mash: Жительницу Люберец арестовали за интим на глазах у 9-летнего сына

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Жительницу подмосковных Люберец арестовали за секс с бойфрендом на глазах у её девятилетнего сына. По данным Mash, странный инцидент вскрылся, когда мальчик поведал об увиденном своему старшему 12-летнему брату, а тот нажаловался отцу (семья в разводе). Взволнованный мужчина обратился в полицию.

Женщину и её кавалера арестовали по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Сама парочка уверяет, что ничего подобного не было, а бывший якобы придумал эту историю, чтобы помешать их любви и забрать детей. Правоохранители проводят проверку, а детей на это время детей передали отцу.

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А ранее в Перми мужчина подал иск в суд против начальницы, которая якобы мешала ему зачать ребёнка с женой. Местные телеграм-каналы показали фото заявления, направленного в Дзержинский районный суд города.

Алексей Берковиц
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