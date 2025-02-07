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Регион
7 февраля, 09:28

Байдена уличили в трате 10 миллионов долларов на создание трансгендерных* обезьян и крыс

Конгрессвумен Мэйс: Байден выделил $10 млн на создание трансгендерных* обезьян

Бывший президент США стремился к инклюзивности даже среди грызунов. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Бывший президент США стремился к инклюзивности даже среди грызунов. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Администрация экс-президента США Джо Байдена потратила десять миллионов долларов налогоплательщиков на создание трансгендерных* обезьян, мышей и крыс. Об этом рассказала член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Нэнси Мэйс на странице в соцсети X.

«В прошлом году было израсходовано более 10 миллионов долларов налогоплательщиков на создание трансгендерных* обезьян, мышей и крыс», — рассказала конгрессвумен.

Она пояснила, что гранты выделялись DEI — программам разнообразия, равенства и инклюзивности. Животных подвергали гормональной терапии и операциям. На переделку крыс потратили 2,5 миллиона долларов. Ещё миллион отдали, чтобы узнать, «были ли самки крыс, получающие терапию тестостероном, более склонны к передозировке препаратом для изнасилования на свидании».

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Тем временем президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает сменившим пол мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Также документ оставит без финансирования учебные заведения, которые допустили трансгендеров* к таким состязаниям.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Николай Рюмин
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