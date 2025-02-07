«Сожалею»: Россиянка, устроившая топлес-шоу на иномарке, раскаялась в участке полиции
Полиция Краснодара нашла девушку, устроившую топлес-шоу на иномарке
В Краснодарском крае отыскали 28-летнюю девушку, которая проехалась по центру Краснодара топлес. Нарушительница пообещала никогда больше не повторять подобные выходки. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.
Нарушительница принесла извинения за голую езду по Краснодару. Видео © Telegram / Полиция Краснодара
«Злого умысла не предвидела, о содеянном сожалею, раскаиваюсь. Впредь такого больше не повторится», — сказала девушка во время беседы с правоохранителями.
Что касается ситуации с водителем иномарки, то ему грозит административный штраф в размере 2 тысяч рублей за перевозку пассажиров вне кабины. На девушке же составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ей грозит до 15 суток ареста, отметили в МВД.
Напомним, ранее в Сети распространился видеоролик, на котором брюнетка, высунувшись в люк жёлтой иномарки, демонстрирует полностью обнажённую грудь. Местные жители начали массово возмущаться распущенному поведению шутницы.
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