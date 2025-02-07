«Сожалею»: Россиянка, устроившая топлес-шоу на иномарке, раскаялась в участке полиции

В Краснодарском крае отыскали 28-летнюю девушку, которая проехалась по центру Краснодара топлес. Нарушительница пообещала никогда больше не повторять подобные выходки. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

Нарушительница принесла извинения за голую езду по Краснодару. Видео © Telegram / Полиция Краснодара

«Злого умысла не предвидела, о содеянном сожалею, раскаиваюсь. Впредь такого больше не повторится», — сказала девушка во время беседы с правоохранителями.

Что касается ситуации с водителем иномарки, то ему грозит административный штраф в размере 2 тысяч рублей за перевозку пассажиров вне кабины. На девушке же составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ей грозит до 15 суток ареста, отметили в МВД.