Челябинский подросток три месяца ходил с застрявшей в руке пулей

В Челябинске врачи извлекли из руки 16-летнего подростка пулю, с которой он проходил три месяца после игры в тире. Об этом сообщил Минздрав региона.

По данным ведомства, 16-летний молодой человек обратился в отделение амбулаторной хирургии Детской городской клинической больницы № 8 Челябинска. Ранее пуля в руке его не беспокоила, однако в последнее время начала «перемещаться» в мягких тканях.

«За три месяца инородный объект переместился на четыре сантиметра, от основания пальцев к основанию ладони. Молодого человека экстренно направили на снимки и УЗИ, а позже — на операцию с местной анестезией. К счастью, обошлось без осложнений, операция прошла быстро и успешно», — говорится в сообщении.