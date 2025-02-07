Челябинский подросток три месяца ходил с застрявшей в руке пулей
Челябинские врачи извлекли пулю из руки подростка, с которой он ходил три месяца
Пуля на рентгеновском снимке. Обложка © VK / Министерство здравоохранения Челябинской области
В Челябинске врачи извлекли из руки 16-летнего подростка пулю, с которой он проходил три месяца после игры в тире. Об этом сообщил Минздрав региона.
По данным ведомства, 16-летний молодой человек обратился в отделение амбулаторной хирургии Детской городской клинической больницы № 8 Челябинска. Ранее пуля в руке его не беспокоила, однако в последнее время начала «перемещаться» в мягких тканях.
«За три месяца инородный объект переместился на четыре сантиметра, от основания пальцев к основанию ладони. Молодого человека экстренно направили на снимки и УЗИ, а позже — на операцию с местной анестезией. К счастью, обошлось без осложнений, операция прошла быстро и успешно», — говорится в сообщении.
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