Стало известно, когда состоится презентация нового iPhone SE

На следующей недели корпорация Apple анонсирует новую версию бюджетного смартфона iPhone SE, который поступит в продажу в конце февраля. Традиционной презентации, скорее всего, не будет. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники утверждают, что новая версия смартфона визуально будет похожа на iPhone 14. Он будет оснащён чипом А18 и искусственным интеллектом Apple Intelligence. При этом, в телефоне не будет привычной кнопки Home («Домой»). Официальных комментариев по поводу выхода смартфона пока нет.