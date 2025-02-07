Стало известно, когда состоится презентация нового iPhone SE
Bloomberg: Анонс iPhone SE состоится на следующей неделе
На следующей недели корпорация Apple анонсирует новую версию бюджетного смартфона iPhone SE, который поступит в продажу в конце февраля. Традиционной презентации, скорее всего, не будет. Об этом сообщает Bloomberg.
Источники утверждают, что новая версия смартфона визуально будет похожа на iPhone 14. Он будет оснащён чипом А18 и искусственным интеллектом Apple Intelligence. При этом, в телефоне не будет привычной кнопки Home («Домой»). Официальных комментариев по поводу выхода смартфона пока нет.
С появлением трояна SparkCat даже хорошо защищённые iPhone подвержены влиянию киберугроз. Теперь пользователи iOS тоже рискуют занести в свои устройства вредоносные вирусы. Им теперь необходимо использовать антивирус и периодически обновлять ПО.
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