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7 февраля, 10:18

Стало известно, когда состоится презентация нового iPhone SE

Bloomberg: Анонс iPhone SE состоится на следующей неделе

На следующей недели корпорация Apple анонсирует новую версию бюджетного смартфона iPhone SE, который поступит в продажу в конце февраля. Традиционной презентации, скорее всего, не будет. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники утверждают, что новая версия смартфона визуально будет похожа на iPhone 14. Он будет оснащён чипом А18 и искусственным интеллектом Apple Intelligence. При этом, в телефоне не будет привычной кнопки Home («Домой»). Официальных комментариев по поводу выхода смартфона пока нет.

С появлением трояна SparkCat даже хорошо защищённые iPhone подвержены влиянию киберугроз. Теперь пользователи iOS тоже рискуют занести в свои устройства вредоносные вирусы. Им теперь необходимо использовать антивирус и периодически обновлять ПО.

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Shutterstock / FOTODOM / pio3

Полина Никифорова
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