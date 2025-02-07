В Кремле сочли дискриминацией отказ Франции выдать визы журналистам из РФ
Песков: Отказ Франции выдать визы журналистам из РФ нужно считать дискриминацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий». По его словам, данные действия нужно считать дискриминацией работы российских СМИ.
«Можно и нужно», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли считать решения властей Франции дискриминацией российских СМИ.
Известно, что журналисты во Франции планировали снимать репортаж к 80-летию Победы. Но работа россиян якобы угрожает общественному порядку и внутренней безопасности Евросоюза.
Тем временем во Франции потомки русских эмигрантов стали чаще просить гражданство России. В условиях недружественного государства чаще встречаются люди, настроенные дружелюбно. Речь идёт и о самих французах. Общество не является однобоким в своём антироссийском настроении. Множество граждан Франции искренне стремятся восстановить нормальные отношения между двумя государствами.
Life.ru