В Кремле сочли дискриминацией отказ Франции выдать визы журналистам из РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий». По его словам, данные действия нужно считать дискриминацией работы российских СМИ.

«Можно и нужно», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли считать решения властей Франции дискриминацией российских СМИ.

Известно, что журналисты во Франции планировали снимать репортаж к 80-летию Победы. Но работа россиян якобы угрожает общественному порядку и внутренней безопасности Евросоюза.