Во Франции потомки русских эмигрантов стали чаще просить гражданство РФ

Посол России во Франции Алексей Мешков рассказал, что число обращений со стороны потомков русской эмиграции начала прошлого века о получении российского гражданства значительно возросло. Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу «Россия 24».

Дипломат подчеркнул, что в условиях недружественного государства он чаще встречает людей, настроенных дружелюбно, включая французов и потомков эмигрантов. Дело в том, что французское общество не является однобоким в своём антироссийском настроении. По словам Мешкова, множество граждан Франции искренне стремятся восстановить нормальные отношения между двумя государствами.

«Бросается в глаза, что даже значительно выросло число обращений из этой категории наших соотечественников с просьбой получения российского гражданства, и французы приходят и просят российское гражданство», — поделился посол.