Посол РФ пообещал ответ в случае задержания Британией российских судов

Любые попытки Лондона воспрепятствовать российским судам в исключительной экономической зоне Великобритании противоречат Конвенции ООН по морскому праву и получат непременный легитимный ответ со стороны Москвы. С таким заявлением выступил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Это будет означать, если это гипотетически случится, нарушение положений конвенции. У нас будет, естественно, право отстаивать свои интересы всеми законными средствами. Но до это дело вряд ли дойдёт, поскольку ответ с нашей стороны обязательно будет, и он будет абсолютно законным, легитимным и оправданным», — заявил посол в эфире телеканала «Россия-24».

Келин уточнил, что высказывания о задержании российских судов в первую очередь исходят от британских военных. Также он напомнил, что задержание, согласно Конвенции ООН, возможно только по подозрению в работорговле либо в контрабанде, однако такие случаи редки. Любые другие причины не имеют достаточного основания для остановки судов.