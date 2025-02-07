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Регион
7 февраля, 10:59

ВСУ атаковали энергообъект в Мелитополе, наблюдаются перебои со светом

Рогов: ВСУ нанесли удар по высоковольтной подстанции в Мелитополе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по высоковольтной подстанции Мелитополя в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Сегодня утром со стороны нацистов совершена массовая атака на высоковольтную подстанцию в городе Мелитополь. Зафиксированы множественные повреждения энергетического оборудования», — написал он в соцсетях.

Рогов уточнил, что пострадавших среди оперативного персонала нет. В результате удара в регионе могут происходить перебои с подачей электричества. В Минэнерго региона отметили, что специалисты в течение суток примут необходимые меры для восстановления подачи электроснабжения.

Двое пострадали при атаке дрона ВСУ на авто с ребёнком в Запорожской области
Двое пострадали при атаке дрона ВСУ на авто с ребёнком в Запорожской области

А ранее Life.ru писал, что украинские войска нанесли удар беспилотниками по двум школам в Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, в одном из образовательных учреждений находились 27 детей. К счастью, никто не пострадал.

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Shutterstock / FOTODOM / leungchopan

Дарья Нарыкова
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