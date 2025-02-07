ВСУ атаковали энергообъект в Мелитополе, наблюдаются перебои со светом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по высоковольтной подстанции Мелитополя в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Сегодня утром со стороны нацистов совершена массовая атака на высоковольтную подстанцию в городе Мелитополь. Зафиксированы множественные повреждения энергетического оборудования», — написал он в соцсетях.

Рогов уточнил, что пострадавших среди оперативного персонала нет. В результате удара в регионе могут происходить перебои с подачей электричества. В Минэнерго региона отметили, что специалисты в течение суток примут необходимые меры для восстановления подачи электроснабжения.