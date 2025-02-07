Евросоюз собирается увеличить пошлины на удобрения из России и Белоруссии

В Евросоюзе решили увеличить пошлины на удобрения из России и Белоруссии. Со временем они могут достигнуть ста процентов. Постановление было опубликовано на официальной сайте Европейской комиссии (ЕК).

С 1 июля 2025 года пошлины на импорт азотных и комплексных российских удобрений составят 40-45 евро за тонну. В последующие годы они будут постепенно увеличиваться. Уже в 2027-м пошлины достигнут 80-95 евро за тонну, а в 1 июле 2028-го — 315-430 евро или 100%.

Таким образом ЕК надеется сократить зависимость от России и расширить производство удобрений в Евросоюзе. Власти уверяют, что удобрения будут доступны для местных фермеров по приемлемым ценам, однако верят в это не все.

Организация Copa-Cogeca обратилась к Брюсселю с просьбой отменить пошлины на удобрения из-за возможных финансовых последствий. Они негативно повлияют на европейский агросектор, считают там. План комиссии не обеспечивает быстрое восстановление внутреннего производства для компенсации дефицита. Это может привести к тому, что урожайность снизится на 20-40%, в период засухи же многих ждёт банкротство.

По мнению аналитиков, США являются главными бенефициарами санкций, которые наносят ущерб экономике ЕС. Ожидается, что новые пошлины и повышение цен на удобрения приведут к сокращению количества фермерских хозяйств в Евросоюзе на 30-40%.