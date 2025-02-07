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Регион
7 февраля, 10:59

В Петербурге восьмиклассник пробил сверстнику голову молотком из-за замечания

78.ru: В Петербурге восьмиклассник напал с молотком на сверстника из-за замечания

В одной из школ Санкт-Петербурга ученику понадобилась медицинская помощь после того, как его ударили молотком, сообщает 78.ru. Инцидент произошёл накануне во время перемены. По данным издания, восьмиклассник ударил одноклассника молотком по голове из-за замечания.

Пострадавшему наложили швы, и в больнице у него диагностировали сотрясение. Как рассказала мать мальчика, у нападавшего были психические отклонения. Конфликт между ребятами начался из-за того, что нападавший вёл себя слишком громко, и её сын сделал ему замечание.

«Он подошёл и плюнул моему сыну в лицо, мой сын побежал за ним и не догнал. Мальчик вышел из школы, пошёл домой, взял молоток, вернулся, подошёл сзади и молотком ударил сына по темечку», — рассказала мама пострадавшего.

По словам женщины, обидчик её сына не проявляет сожаления о своём поступке и: судя по всему, не собирается извиняться. Сейчас подросток находится в ПНД.

Молоток, с которым восьмиклассник напал на сверстника. Фото © Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Молоток, с которым восьмиклассник напал на сверстника. Фото © Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Тем временем прокуратура Калининского района Петербурга организовала проверку по факту случившегося. Ведомство пообещало установить причины произошедшего и оценить действия должностных лиц, ответственных за профилактику подобных ситуаций.

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Ранее Life.ru писал, что школьник напал с ножом на одноклассника в гимназии в Екатеринбурге. По предварительным данным, до этого ребята поругались из-за оскорблений в адрес семьи одного из них.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lipatova Maryna

Наталья Демьянова
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