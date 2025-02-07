Почти тысяча солдат ВСУ пала под огнём бойцов «Востока» в зоне СВО
Группировка «Восток» за неделю поразила почти тысячу военнослужащих ВСУ
Бойцы группировки войск «Восток» за неделю нанесли удары по 11 бригадам ВСУ, уничтожив более 955 их военнослужащих. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Согласно сообщению, противник понёс потери, включая три танка, включая Leopard, 19 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 31 артиллерийское орудие, из которых семь — производства стран НАТО. Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
Между тем силы противовоздушной обороны России значительно улучшили свою эффективность в борьбе с ракетами западного производства. Сегодня эффективность отечественных систем ПВО достигает 90%, несмотря на использование противником средств радиоэлектронной борьбы.
Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals