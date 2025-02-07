Бойцы группировки войск «Восток» за неделю нанесли удары по 11 бригадам ВСУ, уничтожив более 955 их военнослужащих. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Согласно сообщению, противник понёс потери, включая три танка, включая Leopard, 19 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 31 артиллерийское орудие, из которых семь — производства стран НАТО. Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.