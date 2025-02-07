Центральный банк рассказал, как объяснить бабушкам, что такое цифровой рубль

В пресс-службе Банка России рассказали, как объяснить любимым бабушкам, что такое цифровой рубль. В Центробанке напомнили, что он выпускается в дополнение к уже действующим наличным и безналичным деньгам и сочетает в себе их свойства.

Так, за переводы с карты на карту банк нередко берёт комиссию. С наличными деньгами (купюрами и монетами) такого никогда не происходит. Цифровой рубль же в этом случае будет «работать» как наличные (без комиссий), но в цифровом виде (как безналичные).

«Банк России уже установил нулевой тариф по таким операциям. И без каких-либо ограничений по суммам на переводы. Сколько есть на цифровом кошельке рублей, столько можно будет бесплатно перевести», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

При этом открытие цифрового кошелька — добровольное дело. Поэтому бабушки могут по-прежнему получать пенсию привычным способом.