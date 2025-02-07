Центральный банк рассказал, как объяснить бабушкам, что такое цифровой рубль
В пресс-службе Банка России рассказали, как объяснить любимым бабушкам, что такое цифровой рубль. В Центробанке напомнили, что он выпускается в дополнение к уже действующим наличным и безналичным деньгам и сочетает в себе их свойства.
Так, за переводы с карты на карту банк нередко берёт комиссию. С наличными деньгами (купюрами и монетами) такого никогда не происходит. Цифровой рубль же в этом случае будет «работать» как наличные (без комиссий), но в цифровом виде (как безналичные).
«Банк России уже установил нулевой тариф по таким операциям. И без каких-либо ограничений по суммам на переводы. Сколько есть на цифровом кошельке рублей, столько можно будет бесплатно перевести», — уточнили в пресс-службе ЦБ.
При этом открытие цифрового кошелька — добровольное дело. Поэтому бабушки могут по-прежнему получать пенсию привычным способом.
Ранее в Центробанке развеяли мифы о цифровом рубле, который «убьёт вашу наличку». Там уточнили, что цифровые рубли будут лишь альтернативным дополнением к наличным и безналичным деньгам. Вопрос использования новой формы валюты всецело зависит от желания человека. В ЦБ подчеркнули, что цифровой рубль не станет заменой наличным деньгам и обязательным тоже не будет.
Life.ru