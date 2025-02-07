Спектакль о желающем пойти в армию Колобке показали в детском саду в Удмуртии

В удмуртском селе Ершовка воспитанникам детского сада «Колосок» показали кукольный спектакль о Колобке. Вот только в изменённой версии сказочный герой сбегает, чтобы отправиться в армию.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», в сюжете главный герой сталкивается с разными обитателями леса и делится своей мечтой о службе в армии. В итоге колобок оказывается в детском саду, где спрашивает у детей, хотят ли они стать солдатами.

После завершения спектакля дети спели песню про военнослужащих, а колобок вернулся к бабушке и дедушке, известив о своём решении уйти в армию после достижения призывного возраста. Сотрудники «Колоска» пояснили, что в учреждении на данный момент проходит месяц военно-патриотического воспитания.