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Регион
7 февраля, 11:42

«Золотое яблоко» разъяснило ситуацию с клиенткой, которой присылали дикпики

«Золотое яблоко» расследует ситуацию с клиенткой, которой угрожали после заказа

Компания «Золотое яблоко» прокомментировала ситуацию с девушкой, которой после доставки начали поступать угрозы и интимные фотографии от мужчины. Там заявили, что считают недопустимым неуважительное отношение к клиентам. Проводится расследование произошедшего.

«С нашей стороны проводится тщательное расследование ситуации, включая изучение записей с камер видеорегистратора, детализации звонков и другой информации. Обращений от правоохранительных органов к нам не поступало. Но мы готовы оказать им любое содействие, если запрос поступит, чтобы виновные понесли наказание по всей строгости закона», — заявили Life.ru в «Золотом яблоке».

Напомним, что россиянка сделала заказ в «Золотом яблоке», но курьерша просто уехала вместе с товаром. В службе поддержки пообещали прислать другого курьера, к девушке приехал мужчина. Он отдал заказ, а через некоторые время начал угрожать клиентке и отправлять интимные фото. Потерпевшая считает, что он не был сотрудником компании.

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Золотое яблоко

Полина Никифорова
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