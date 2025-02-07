«Золотое яблоко» разъяснило ситуацию с клиенткой, которой присылали дикпики

Компания «Золотое яблоко» прокомментировала ситуацию с девушкой, которой после доставки начали поступать угрозы и интимные фотографии от мужчины. Там заявили, что считают недопустимым неуважительное отношение к клиентам. Проводится расследование произошедшего.

«С нашей стороны проводится тщательное расследование ситуации, включая изучение записей с камер видеорегистратора, детализации звонков и другой информации. Обращений от правоохранительных органов к нам не поступало. Но мы готовы оказать им любое содействие, если запрос поступит, чтобы виновные понесли наказание по всей строгости закона», — заявили Life.ru в «Золотом яблоке».