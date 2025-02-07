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7 февраля, 12:20

Мишустин заявил, что у россиян выросли доходы

Мишустин: Реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%

Реальные доходы россиян за год выросли на 8,4%, а реальная заработная плата — на 8,7%. Инфляция не смогла уменьшить доходы населения, заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Было очень важно <…> обеспечить в первую очередь именно повышение денежных доходов — реальных — населения. И здесь есть результат, он достаточно высокий: у нас реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз, ну, а реальная зарплата сейчас, за 11 месяцев, плюс 8,7%», — заявил Мишустин.

Ранее стало известно, что федеральный бюджет предусматривает возможность доиндексации страховых пенсий при необходимости. Индексация может составить не менее 2,22% с учетом уровня годовой инфляции.

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Life.ru

Полина Никифорова
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