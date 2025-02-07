«Прочь, Урсула!»: Главу ЕК в Польше чуть не подняли на вилы

Польские фермеры с негодованием встретили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Гданьске, сообщает РИА «Новости». Она вместе с коллегией комиссаров участвует в выездном заседании Еврокомиссии, проходящем в столице Поморского воеводства в рамках польского председательства в ЕС.

У Центра европейской солидарности несколько тысяч фермеров организовали акцию протеста против «зеленого курса» Евросоюза, который предполагает ужесточение экологических норм в сельском хозяйстве и, как следствие, увеличение себестоимости продукции.

Когда протестующие заметили автомобили делегации Еврокомиссии, они начали свистеть, стучать в барабаны, дудеть в горны и выкрикивать: «Прочь, Урсула!».

Профсоюзы отмечают, что ограничительная климатическая политика привела к закрытию множества фабрик и потере рабочих мест в стране, особенно в таких отраслях, как горнодобывающая, энергетическая, автомобильная, сельскохозяйственная и металлургическая.