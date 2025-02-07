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7 февраля, 12:18

«Прочь, Урсула!»: Главу ЕК в Польше чуть не подняли на вилы

Урсулу фон дер Ляйен освистали фермеры в Гданьске

Польские фермеры с негодованием встретили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Гданьске, сообщает РИА «Новости». Она вместе с коллегией комиссаров участвует в выездном заседании Еврокомиссии, проходящем в столице Поморского воеводства в рамках польского председательства в ЕС.

У Центра европейской солидарности несколько тысяч фермеров организовали акцию протеста против «зеленого курса» Евросоюза, который предполагает ужесточение экологических норм в сельском хозяйстве и, как следствие, увеличение себестоимости продукции.

Когда протестующие заметили автомобили делегации Еврокомиссии, они начали свистеть, стучать в барабаны, дудеть в горны и выкрикивать: «Прочь, Урсула!».

Профсоюзы отмечают, что ограничительная климатическая политика привела к закрытию множества фабрик и потере рабочих мест в стране, особенно в таких отраслях, как горнодобывающая, энергетическая, автомобильная, сельскохозяйственная и металлургическая.

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Напомним, что с начала 2025 года фермеры в Польше организовали уже насколько акций протеста у здания представительства Европейской комиссии в Варшаве, планируя марш по улицам столицы. В мероприятии каждый раз участвуют несколько тысяч аграриев, и оно приурочено к началу польского председательства в ЕС, которое продлится до середины 2025 года.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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