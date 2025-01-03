В Варшаве тысячи фермеров вышли на протест против председательства Польши в ЕС

Польские фермеры проводят акцию протеста перед зданием представительства Европейской комиссии в Варшаве, они пройдут маршем по улицам столицы. В протесте приняли участие несколько тысяч представителей аграрного сектора, он приурочен к началу председательства Польши в ЕС, которое продлится до середины 2025 года.

Протест польских фермеров в Варшаве. Видео © X / Zacharuk_K

«Все сельскохозяйственные организации, которые есть в нашей стране, протестуют против вредной политики Европейского союза, против Урсулы фон дер Ляйен, которая навязывает эту политику, которая заставит наши фермы закрываться», — заявил глава профсоюза индивидуальных фермеров «Солидарность» Томаш Оканьский, выступая перед собравшимися.

Все протестующие выступают под лозунгом «пять раз нет». Таким образом они выражают свое несогласие с импортом сельхозпродукции из Украины, а также европейских экологических норм и спада польской экономики. На плакатах участников замечены такие надписи, как «Дональд, иди домой в Берлин», очевидно адресованные премьер-министру Дональду Туску, продвигающему немецкую политику.