В Варшаве тысячи фермеров вышли на протест против председательства Польши в ЕС
Фермеры вышли на протест в Польше. Обложка © X / Zacharuk_K
Польские фермеры проводят акцию протеста перед зданием представительства Европейской комиссии в Варшаве, они пройдут маршем по улицам столицы. В протесте приняли участие несколько тысяч представителей аграрного сектора, он приурочен к началу председательства Польши в ЕС, которое продлится до середины 2025 года.
Протест польских фермеров в Варшаве. Видео © X / Zacharuk_K
«Все сельскохозяйственные организации, которые есть в нашей стране, протестуют против вредной политики Европейского союза, против Урсулы фон дер Ляйен, которая навязывает эту политику, которая заставит наши фермы закрываться», — заявил глава профсоюза индивидуальных фермеров «Солидарность» Томаш Оканьский, выступая перед собравшимися.
Все протестующие выступают под лозунгом «пять раз нет». Таким образом они выражают свое несогласие с импортом сельхозпродукции из Украины, а также европейских экологических норм и спада польской экономики. На плакатах участников замечены такие надписи, как «Дональд, иди домой в Берлин», очевидно адресованные премьер-министру Дональду Туску, продвигающему немецкую политику.
Помимо фермеров в акции приняли участие представители охотничьих сообществ. Их политика ЕС и правительства в сфере использования лесов и охоты также не удовлетворяет. После пикета у здания представительства ЕК участники планируют масштабное шествие по центральным улицам Варшавы. В связи с этим столичная прокуратура перекрыла движение транспорта по ряду улиц.
Напомним, польские фермеры уже продолжительное время выступают против поставок украинского зерна, требуя их ограничить. К примеру, протестующие пилили фуры болгарками, высыпая из них зерно, привезённое с Украины. Позднее в Польше фермеры провели акцию протеста на пункте пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Они заявили о намерении продолжать блокаду до конца года, однако готовы пропускать автобусы и легковые автомобили в обе стороны.