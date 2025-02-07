Одетый в лохмотья человек-дерево с Украины месяцами терроризировал жителей Рима и поплатился

В Риме 47-летний украинец месяцами нападал на местных жителей и автомобили. Его изгнали из города под угрозой ареста. Об этом сообщает полицейское управление города.

«Одетый в лохмотья и листья, а то и вовсе голый, 47-летний украинец бродил по району Балдуина и терроризировал горожан, нападая на них в вечерние и ночные часы, до такой степени, что жители района были вынуждены менять свой образ жизни, чтобы избегать встреч с ним», — говорится в сообщении.

Мужчину, одетого в тряпьё, ветки и куски пластика, задерживали за нападение с палкой на женщину с ребёнком, повреждение автомобилей. Также он кидался на полицейских и бил римлянок жердью на улице. В общей сложности, «человек-дерево» и »помеха-мэн», как украинца прозвали местные СМИ, привлекался за преступления, связанные с причинением вреда здоровью, хранением оружия, нанесением ущерба и сопротивлением должностному лицу. В итоге ему запретили находиться в муниципалитете.