Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 12:47

Гендиректор сотрудничавшей с Минобороны компанией стал фигурантом дела о мошенничестве

СК: Гендиректора фирмы «Диона» Петросяна обвинили в хищениях на контрактах МО РФ

Генеральный директор ООО «Диона» Аслан Петросян обвиняется в особо крупном хищении на поставках строительных материалов, выделенных Минобороны России под связанные с автодорогами программы. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Диона» Аслана Петросяна, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при реализации национального и федерального проектов», — указано в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году оборонное ведомство в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны России» заключило многомиллионные контракты с организациями на поставку строительных материалов. Компания «Диона» была выбрана в качестве субподрядчика для выполнения этих контрактов. Обвиняемый, используя поддельные документы и поставляя материалы низкого качества, присвоил бюджетные средства.

ТАСС: Бывший замглавы депимущества МО причастен к хищению более 600 млн рублей
ТАСС: Бывший замглавы депимущества МО причастен к хищению более 600 млн рублей

А ранее Life.ru писал, что в Подмосковье вынесли приговор организаторам хищений с военного завода на 300 миллионов рублей. Обвиняемые получили по семь лет колонии общего режима, штраф в размере 700 тысяч рублей и лишились своих воинских званий за хищение продукции военного назначения в особо крупном размере.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • СК РФ
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar