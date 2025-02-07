Гендиректор сотрудничавшей с Минобороны компанией стал фигурантом дела о мошенничестве

Генеральный директор ООО «Диона» Аслан Петросян обвиняется в особо крупном хищении на поставках строительных материалов, выделенных Минобороны России под связанные с автодорогами программы. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Диона» Аслана Петросяна, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при реализации национального и федерального проектов», — указано в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году оборонное ведомство в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны России» заключило многомиллионные контракты с организациями на поставку строительных материалов. Компания «Диона» была выбрана в качестве субподрядчика для выполнения этих контрактов. Обвиняемый, используя поддельные документы и поставляя материалы низкого качества, присвоил бюджетные средства.