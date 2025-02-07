Гендиректор сотрудничавшей с Минобороны компанией стал фигурантом дела о мошенничестве
СК: Гендиректора фирмы «Диона» Петросяна обвинили в хищениях на контрактах МО РФ
Генеральный директор ООО «Диона» Аслан Петросян обвиняется в особо крупном хищении на поставках строительных материалов, выделенных Минобороны России под связанные с автодорогами программы. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Диона» Аслана Петросяна, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при реализации национального и федерального проектов», — указано в сообщении.
По версии следствия, в 2023 году оборонное ведомство в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны России» заключило многомиллионные контракты с организациями на поставку строительных материалов. Компания «Диона» была выбрана в качестве субподрядчика для выполнения этих контрактов. Обвиняемый, используя поддельные документы и поставляя материалы низкого качества, присвоил бюджетные средства.
А ранее Life.ru писал, что в Подмосковье вынесли приговор организаторам хищений с военного завода на 300 миллионов рублей. Обвиняемые получили по семь лет колонии общего режима, штраф в размере 700 тысяч рублей и лишились своих воинских званий за хищение продукции военного назначения в особо крупном размере.
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