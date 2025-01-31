В Подмосковье вынесли приговор организаторам хищений с военного завода на 300 млн

В Подмосковье были осуждены организаторы хищений на военном заводе. Согласно информации от пресс-службы УФСБ России, Реутовский военный гарнизонный суд признал виновными бывшего начальника военного представительства Минобороны А.И. Тёхана и его заместителя Т.Ш. Сиюхова. Они получили по семь лет колонии общего режима, штраф в размере 700 тысяч рублей и лишились своих воинских званий за хищение продукции военного назначения в особо крупном размере.

Суд также частично удовлетворил иск АО «НПП «Исток» имени Шокина», постановив взыскать с осуждённых более 102 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба. Установлено, что с 2012 по 2021 год Тёхан и Сиюхов организовали вывоз и продажу более 200 изделий для радиолокационных станций, вовлекая в схему сотрудников предприятия и генерального директора коммерческой фирмы.

По указанию Тёхана начальник лаборатории готовила поддельные документы о неисправности изделий, что позволяло списывать их как бракованные. В сентябре 2021 года они были задержаны при попытке хищения очередной партии.

Против Тёхана и Сиюхова возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении организованной группой. Приговор пока не вступил в законную силу. Члены группы, признавшие свою вину, ранее получили сроки от двух до четырех лет. В результате их действий предприятию был причинен ущерб свыше 304 миллионов рублей.

Научно-производственное предприятие «Исток» во Фрязино специализируется на разработке и производстве СВЧ-электроники для связи и радиолокации.