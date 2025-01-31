Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 15:12

В Подмосковье вынесли приговор организаторам хищений с военного завода на 300 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

В Подмосковье были осуждены организаторы хищений на военном заводе. Согласно информации от пресс-службы УФСБ России, Реутовский военный гарнизонный суд признал виновными бывшего начальника военного представительства Минобороны А.И. Тёхана и его заместителя Т.Ш. Сиюхова. Они получили по семь лет колонии общего режима, штраф в размере 700 тысяч рублей и лишились своих воинских званий за хищение продукции военного назначения в особо крупном размере.

Суд также частично удовлетворил иск АО «НПП «Исток» имени Шокина», постановив взыскать с осуждённых более 102 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба. Установлено, что с 2012 по 2021 год Тёхан и Сиюхов организовали вывоз и продажу более 200 изделий для радиолокационных станций, вовлекая в схему сотрудников предприятия и генерального директора коммерческой фирмы.

По указанию Тёхана начальник лаборатории готовила поддельные документы о неисправности изделий, что позволяло списывать их как бракованные. В сентябре 2021 года они были задержаны при попытке хищения очередной партии.

Главы трёх заводов украли 811 млн на контрактах с Минобороны, к ним нагрянули с обысками
Главы трёх заводов украли 811 млн на контрактах с Минобороны, к ним нагрянули с обысками

Против Тёхана и Сиюхова возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении организованной группой. Приговор пока не вступил в законную силу. Члены группы, признавшие свою вину, ранее получили сроки от двух до четырех лет. В результате их действий предприятию был причинен ущерб свыше 304 миллионов рублей.

Научно-производственное предприятие «Исток» во Фрязино специализируется на разработке и производстве СВЧ-электроники для связи и радиолокации.

Офицера военного представительства Минобороны арестовали по делу о взятке
Офицера военного представительства Минобороны арестовали по делу о взятке

Ранее Life.ru писал, что военный суд продлил арест главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову до апреля. В мае прошлого года генерал-лейтенант был заключён под стражу по подозрению в получении взятки. В ходе обысков у него нашли наличные, а также золотые монеты. Кроме того, Кузнецову инкриминируется получение взятки в виде коттеджа на Кубани.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Законы
  • Криминал
  • Московская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar