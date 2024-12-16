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Регион
16 декабря, 02:54

ТАСС: Бывший замглавы депимущества МО причастен к хищению более 600 млн рублей

Арестованный в 2023 году заместитель директора Департамента военного имущества Минобороны России Владимир Шишов подозревается в хищении свыше 600 миллионов рублей. Такими данными с ТАСС поделился начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.

По данным генерал-лейтенанта полиции, украденные у МО средства были выделены на специальный инфраструктурный проект. В преступную схему также входили руководители ряда коммерческих организаций.

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А днём ранее стало известно о продлении срока следствия по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Незадолго до этого генералу ужесточили обвинение. Следователи не исключают, что в ходе расследования могут всплыть и другие мошеннические схемы с его участием.

Илья Пушкарев
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