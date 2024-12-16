ТАСС: Бывший замглавы депимущества МО причастен к хищению более 600 млн рублей
Арестованный в 2023 году заместитель директора Департамента военного имущества Минобороны России Владимир Шишов подозревается в хищении свыше 600 миллионов рублей. Такими данными с ТАСС поделился начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.
По данным генерал-лейтенанта полиции, украденные у МО средства были выделены на специальный инфраструктурный проект. В преступную схему также входили руководители ряда коммерческих организаций.
А днём ранее стало известно о продлении срока следствия по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Незадолго до этого генералу ужесточили обвинение. Следователи не исключают, что в ходе расследования могут всплыть и другие мошеннические схемы с его участием.