ТАСС: Бывший замглавы депимущества МО причастен к хищению более 600 млн рублей

Арестованный в 2023 году заместитель директора Департамента военного имущества Минобороны России Владимир Шишов подозревается в хищении свыше 600 миллионов рублей. Такими данными с ТАСС поделился начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.