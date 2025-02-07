Эксперты рассказали о хитрой тактике России, которая выматывает украинскую ПВО

Российские военные используют в зоне СВО хитрость, которая выматывает украинскую ПВО. Как пишет сайт MK.Ru, над разными регионами Украины начали летать воздушные шары или зоны, которые запускают ВКС РФ. При этом их полёты происходят одновременно с атаки беспилотников. Зонды же, оснащённые уголковыми отражателями, на радарах выглядят как бомбардировщики или ракеты.

Такая комбинированная акция была зафиксирована, в частности, 6 февраля в Киевской и Одесской областях. По словам экспертов, перенапряжение ПВО — весьма выгодное дело. ВСУ могут принять воздушный шар за ракету и попытаться сбить его дорогущими ракета Patriot, которые стоят по 2-3 миллиона долларов за штуку.

Эксперт Владислав Шурыгин призвал усилить область применения воздухоплавательной техники, например для защиты от БПЛА противника. По его мнению, у важных объектов в небе могли бы работать аэростаты заграждения с натянутыми сетями, которые ловили бы на критичных высотах 20-200 метров атакующие дроны.