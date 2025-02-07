Московские прокуроры спасли измученного львёнка из лап торговца-нелегала
Сотрудники прокуратуры спасли трёхмесячную измученную львицу в Москве
Спасённая львица. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Сотрудники столичной прокуратуры спасли трёхмесячную львицу, которую пытались незаконно продать на площадке объявлений. Историю малыша сообщает пресс-служба ведомства.
Львица в машине сотрудников прокуратуры. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
«В ходе проверки информации прокуроры выявили <...> предложение о продаже детёныша льва за 260 тыс. рублей. В результате инсценированной покупки львёнок, а точнее львица в возрасте 3-х месяцев, была изъята. Продавец не представил каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным», — говорится в сообщении.
Пушистую малышку передали в реабилитационный центр диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Там специалисты проводят её обследование. Прокуроры выясняют, как этот питомец появился у продавца. Лев входит в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Недавно сообщали, что в Грозном в одном из кальян-баров держали львёнка, который использовался для развлечения гостей заведения. Малыша удалось спасти. Сначала владелец заявлял, что продаст львёнка зоозащитникам за 50 тысяч рублей, но вскоре, осознав, что животное умирает, отдал его бесплатно.