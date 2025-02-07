Московские прокуроры спасли измученного львёнка из лап торговца-нелегала

Сотрудники столичной прокуратуры спасли трёхмесячную львицу, которую пытались незаконно продать на площадке объявлений. Историю малыша сообщает пресс-служба ведомства.

Львица в машине сотрудников прокуратуры. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

«В ходе проверки информации прокуроры выявили <...> предложение о продаже детёныша льва за 260 тыс. рублей. В результате инсценированной покупки львёнок, а точнее львица в возрасте 3-х месяцев, была изъята. Продавец не представил каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным», — говорится в сообщении.

Пушистую малышку передали в реабилитационный центр диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Там специалисты проводят её обследование. Прокуроры выясняют, как этот питомец появился у продавца. Лев входит в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).