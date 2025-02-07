Члены президиума Совета судей РФ обсудили планы работы судебной системы

В Москве состоялось заседание президиума Совета судей России, на котором участники обсудили перспективные направления работы судебной системы. Об этом сообщается на официальном портале РАПСИ.

Участники заседания уделили внимание развитию электронного правосудия, минимальным нормативам организационного обеспечения деятельности мировых судей и финансированию расходов на оплату их труда, социальной защищённости судей и государственных служащих гарнизонных военных судов, находящихся за пределами РФ.

«Тема [организационного обеспечения деятельности и оплаты труда мировых судей] крайне важная, требующая большого внимания со стороны судебной власти и судейского сообщества, и она будет находиться на постоянном контроле президиума Совета судей РФ», — подчеркнул председатель совета судей РФ Виктор Момотов.

Заместитель Момотова, глава комиссии по совершенствованию законодательства, председатель второго кассационного суда общей юрисдикции Анатолий Бондар рассказал о проекте «О внесении изменений в статью 19 Закона Российской Федерации «О статусе судей в РФ». По итогам доклада члены президиума решили направить проект закона в Верховный суд (ВС).

Кроме того, участники заседания не обошли стороной вопросы по созданию ведомственной судебной охраны, реализации государственного контракта на осуществление добровольного медицинского страхования судей, создания и своевременного обновления технической базы судов. Также замглавы главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов судебного департамента при ВС РФ Эдуард Сенников рассказал о разработке порядка взаимодействия и плана информационного освещения деятельности совета судей РФ в соцсети VK.

Также участники обсудили вопросы повышения квалификации государственных гражданских служащих, ответственных за взаимодействие со СМИ в федеральных судах и управлениях судебного департамента, расположенных на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.