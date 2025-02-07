Международная федерация плавания добавила россиян в список нейтральных атлетов
World Aquatics добавила 12 россиян в список спортсменов с нейтральным статусом
Международная федерация плавания (World Aquatics) добавила 12 российских атлетов в обновлённый список спортсменов с нейтральным статусом. В перечень попала чемпионка России по плаванию на открытой воде Яна Курцева, следует из информации на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit).
В список также попали пловцы, выступающие на открытой воде: Денис Адеев, Екатерина Сорокина, Маргарита Ершова, Владимир Иванов, Никита Хотько, Софья Колесникова, Полина Козякина, Владислав Утробин, а также Николай Колесников, который выступает в бассейне. World Aquatics допустила и прыгунов в воду Александра Белевцева и Александра Черепахина.
Все спортсмены получили статус для участия в соревнованиях категории невысокого риска — международных турнирах. Нейтральный статус получили все, кроме Адеева, Сорокиной и Колесникова.
Ранее нейтральный статус одобрили российским гребцам-слаломистам. Статус получили все атлеты, находящиеся на тренировочном сборе в Австралии. В их числе Никита Губенко, Иван Козлов, Ксения Крылова, Алсу Миназова, Марина Новыш, Егор Смирнов, Мария Соколова, Дмитрий Храмцов и Александр Харламцев. Российские слаломисты приняли участие в чемпионате Океании, который прошёл с 24 по 26 января в Пенрите (Австралия).
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