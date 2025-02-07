Международная федерация плавания добавила россиян в список нейтральных атлетов

Международная федерация плавания (World Aquatics) добавила 12 российских атлетов в обновлённый список спортсменов с нейтральным статусом. В перечень попала чемпионка России по плаванию на открытой воде Яна Курцева, следует из информации на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit).

В список также попали пловцы, выступающие на открытой воде: Денис Адеев, Екатерина Сорокина, Маргарита Ершова, Владимир Иванов, Никита Хотько, Софья Колесникова, Полина Козякина, Владислав Утробин, а также Николай Колесников, который выступает в бассейне. World Aquatics допустила и прыгунов в воду Александра Белевцева и Александра Черепахина.

Все спортсмены получили статус для участия в соревнованиях категории невысокого риска — международных турнирах. Нейтральный статус получили все, кроме Адеева, Сорокиной и Колесникова.