Власти Франции хотят пересмотреть порядок аккредитации журналистов из России

Французское Министерство иностранных дел решило пересмотреть порядок аккредитации журналистов из России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Кристоф Лемуан.

«Российские журналисты получают аккредитацию на один год. Но эту ситуацию нам придётся пересмотреть», — сказал Лемуан.