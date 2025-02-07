Власти Франции хотят пересмотреть порядок аккредитации журналистов из России
Французское Министерство иностранных дел решило пересмотреть порядок аккредитации журналистов из России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Кристоф Лемуан.
«Российские журналисты получают аккредитацию на один год. Но эту ситуацию нам придётся пересмотреть», — сказал Лемуан.
Ранее Париж отказался выдать визы корреспонденту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури. Они должны были снимать репортаж о французском сопротивлении к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В обосновании говорилось, что работа россиян якобы угрожает общественному порядку и внутренней безопасности Евросоюза. Кроме того, Франция дважды отказало в выдаче визы журналисту «Комсомольской правды» Александру Куделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл позицию Франции дискриминацией российских журналистов.
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