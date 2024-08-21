Захарова назвала условие посещения России иностранными журналистами
Захарова: Для посещения РФ иностранным журналистам нужна виза и аккредитация
Иностранные журналисты могут приехать в Россию только в том случае, если ими будет получена соответствующая виза и аккредитация российского дипведомства. Об этом сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировавшая атаку ВСУ на Курскую область, освещаемую в СМИ путём проникновения на российскую территорию западных журналистов.
«Хотели бы предупредить иностранных журналистов, что посещение России на законных основаниях возможно только при получении соответствующей категории визы, если речь идёт о гражданине зарубежной страны, и аккредитации министерства иностранных дел РФ», — пояснила дипломат.
Ранее Washington Post показала репортаж своих корреспондентов, которые отправились в Суджу в сопровождении ВСУ. Туда приехали журналисты американской газеты О'Грейди и Бурьянова и фотограф Эд Рам. Кроме того, российской стороне не понравилось проникновение в Курскую область итальянской журналистки Стефании Баттистини и оператора Симоне Траини. ФСБ возбудила уголовное дело по этому факту. В России также вызвали посла Италии Чечилию Пиччони, которой был выражен решительный протест. По словам Захаровой, выпущенные ими материалы искажали факты в самой грубой форме. Позже дипломат заявила, что в отношении каждого такого журналиста будет проведена отдельная проверка.
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