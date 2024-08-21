Захарова назвала условие посещения России иностранными журналистами

Иностранные журналисты могут приехать в Россию только в том случае, если ими будет получена соответствующая виза и аккредитация российского дипведомства. Об этом сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировавшая атаку ВСУ на Курскую область, освещаемую в СМИ путём проникновения на российскую территорию западных журналистов.