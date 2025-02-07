«Фашисты есть фашисты»: Эксперт объяснил вывоз лояльных к России граждан из Харькова и Купянска
Клинцевич: У вывоза лояльных к РФ украинцев есть две составляющие
У вывоза лояльных к России украинцев из Харькова и Купянска есть две составляющие: бытовая и политическая, заявил лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич. Для многих украинцев, которые всю жизнь трудились, чтобы обеспечить себе жильё и создать определённые условия для жизни, уход из родного города становится настоящей катастрофой, сказал Клинцевич в интервью Life.ru.
Существующая власть на Украине, которая пока что временно управляет этим процессом, считает их прорусскими колорадами, отщепенцами и делает всё, чтобы, как им кажется, максимально меньше людей, симпатизирующих России, осталось на этой территории. Это одна сторона медали. Проводя такую политику, они дальше просто уничтожают свою страну.
Франц Клинцевич также отметил, что военные действия России иногда не соответствуют классическим принципам военной науки. Вместо того чтобы разрушать ключевые коммуникации противника, создаются условия для дестабилизации гражданского общества. Однако трудности и страдания мирного населения стараются минимизировать. В то время как украинские власти пытаются сохранить свою идентичность и социальные условия жизни, они сталкиваются с жестокими реалиями войны, которые могут привести к окончательному разрыву с их историческими корнями.
Мы очень тонко проводим эту специальную военную операцию. А то, что делают сегодня украинцы, — это не только отказ от своих корней, но и создание условий, при которых будут разрушены их социальные условия жизни. Кроме того, они отлично понимают, что, оставляя жильё, даже если там будут находиться какие-то оборонительные сооружения, русский солдат стрелять туда не будет. Это позволит сохранить жильё, условия жизни и создать возможности для тех, кто останется. Фашисты есть фашисты, и мы это должны учитывать и рассказывать всем.
Напомним, ранее стало известно о том, что жителей Харькова и Купянска, лояльных к России, насильно вывозили из городов. ВСУ не хотели, чтобы они оказывали какую-либо поддержку Российской армии. Харьков и Купянск являются прифронтовыми городами и с 2022 года практически находятся на линии боевого соприкосновения.
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