«Фашисты есть фашисты»: Эксперт объяснил вывоз лояльных к России граждан из Харькова и Купянска

Мы очень тонко проводим эту специальную военную операцию. А то, что делают сегодня украинцы, — это не только отказ от своих корней, но и создание условий, при которых будут разрушены их социальные условия жизни. Кроме того, они отлично понимают, что, оставляя жильё, даже если там будут находиться какие-то оборонительные сооружения, русский солдат стрелять туда не будет. Это позволит сохранить жильё, условия жизни и создать возможности для тех, кто останется. Фашисты есть фашисты, и мы это должны учитывать и рассказывать всем.