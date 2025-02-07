В Дагестане задержали депутата, «замуровавшего» женщину в ТЦ

В Дагестане правоохранительные органы задержали депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова. Об этом сообщили в силовых структурах республики.

«По местам проживания Ровшана Омарова прошли обыски, он задержан. Подозревается в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории республики», — приводит ТАСС слова представителя силовых структур.

По данным агентства, Омаров построил торговый центр на площадке, где ранее располагался многоквартирный четырёхэтажный дом. Депутат не смог полностью выкупить его, так как одна из собственниц отказалась продавать квартиру. В результате вокруг неё построили ТЦ, помещение оказалось «замуровано» внутри коммерческого объекта. Тогда глава республики Сергей Меликов назвал случившееся беспределом и поручил проверить данные об этом инциденте.