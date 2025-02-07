В Дагестане задержали депутата, «замуровавшего» женщину в ТЦ
ТАСС: В Дагестане задержан депутат Омаров, замуровавший квартиру женщины в ТЦ
В Дагестане правоохранительные органы задержали депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова. Об этом сообщили в силовых структурах республики.
«По местам проживания Ровшана Омарова прошли обыски, он задержан. Подозревается в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории республики», — приводит ТАСС слова представителя силовых структур.
По данным агентства, Омаров построил торговый центр на площадке, где ранее располагался многоквартирный четырёхэтажный дом. Депутат не смог полностью выкупить его, так как одна из собственниц отказалась продавать квартиру. В результате вокруг неё построили ТЦ, помещение оказалось «замуровано» внутри коммерческого объекта. Тогда глава республики Сергей Меликов назвал случившееся беспределом и поручил проверить данные об этом инциденте.
А ранее Life.ru рассказывал, что житель Китая отказался покидать дом, который находится на пути строительства новой автомагистрали. Власти предложили ему около 220 тысяч долларов, но китаец не взял деньги. В результате он остался жить посреди строящейся трассы.
Life.ru