«Помощь семьям»: В Госдуме предложили изучить опыт Японии по переходу на четырёхдневку

Предложение о переходе в России на четырёхдневную рабочую неделю вполне осуществимо. Ключевым моментом является заимствование разумного зарубежного опыта и его правильная адаптация к нашей правовой системе. С таким мнением выступила депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

Парламентарий также напомнила, что такая модель уже успешно применяется в Японии, что стало настоящим подспорьем для многих работающих женщин. Кроме того, она отметила, что практика предоставления оплачиваемого отпуска для отцов при рождении ребёнка, как это делается во Франции, также может оказаться весьма эффективной, если его можно будет брать короткими периодами.

«Вовлекать папу в воспитание малыша без полноценного ухода в декрет — это большая помощь семьям, особенно на раннем этапе жизни ребёнка, когда каждый час сна мамы на счету», — подчеркнула депутат в беседе с 360.ru.

Фракция «Новые люди» также продвигает идею разработки и введения стандарта семейно-демографической политики, который поможет работодателям эффективно внедрять в рабочие моменты социальную поддержку для сотрудников и их семей. Часть российских компаний уже активно занимаются данным вопросом, создавая в офисах детские комнаты, расширяя матерям ДМС и компенсируя стоимости путёвок на отдых для детей.