Песню «Сидим с бобром за столом» обвинили в провокации молодёжи на распитие спиртного

Слова про употребление алкоголя в песне Вячеслава Скрипки «С бобром за столом» могут подтолкнуть молодёжь к употреблению спиртного. Такое мнение главный внештатный психиатр-нарколог УрФО Антон Поддубный в интервью РИА «ФедералПресс».

В песне Славы Скрипки «С бобром за столом» лирический герой с товарищем распивает ром и текилу.

Напомним, многодетный упаковщик мебели из Ростовской области внезапно стал известным благодаря странной песне о бобре. Слава Скрипка теперь зарабатывает миллионы на корпоративных мероприятиях. У него есть одноимённая группа и целая одна композиция, которая звучит из каждого телефона в России.