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Регион
7 февраля, 14:33

Песню «Сидим с бобром за столом» обвинили в провокации молодёжи на распитие спиртного

Нарколог Поддубный: Песня «Сидим с бобром» подталкивает молодёжь к распитию

Слова про употребление алкоголя в песне Вячеслава Скрипки «С бобром за столом» могут подтолкнуть молодёжь к употреблению спиртного. Такое мнение главный внештатный психиатр-нарколог УрФО Антон Поддубный в интервью РИА «ФедералПресс».

«Это не то чтобы влияет прямо. Это не значит, что человек послушал песню и сразу же пошел выпить. Но это влияет на толерантность к алкоголю на подсознательном уровне. Молодёжь, по ощущениям, стала меньше пить. Но посмотрите соцсети – это кладезь всего. Как там преподносится образ веселья, успеха, красоты? Бокал вина», – заявил Поддубный.

В песне Славы Скрипки «С бобром за столом» лирический герой с товарищем распивает ром и текилу.

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Напомним, многодетный упаковщик мебели из Ростовской области внезапно стал известным благодаря странной песне о бобре. Слава Скрипка теперь зарабатывает миллионы на корпоративных мероприятиях. У него есть одноимённая группа и целая одна композиция, которая звучит из каждого телефона в России.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Николай Рюмин
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