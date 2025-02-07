Песню «Сидим с бобром за столом» обвинили в провокации молодёжи на распитие спиртного
Нарколог Поддубный: Песня «Сидим с бобром» подталкивает молодёжь к распитию
Слова про употребление алкоголя в песне Вячеслава Скрипки «С бобром за столом» могут подтолкнуть молодёжь к употреблению спиртного. Такое мнение главный внештатный психиатр-нарколог УрФО Антон Поддубный в интервью РИА «ФедералПресс».
«Это не то чтобы влияет прямо. Это не значит, что человек послушал песню и сразу же пошел выпить. Но это влияет на толерантность к алкоголю на подсознательном уровне. Молодёжь, по ощущениям, стала меньше пить. Но посмотрите соцсети – это кладезь всего. Как там преподносится образ веселья, успеха, красоты? Бокал вина», – заявил Поддубный.
В песне Славы Скрипки «С бобром за столом» лирический герой с товарищем распивает ром и текилу.
Напомним, многодетный упаковщик мебели из Ростовской области внезапно стал известным благодаря странной песне о бобре. Слава Скрипка теперь зарабатывает миллионы на корпоративных мероприятиях. У него есть одноимённая группа и целая одна композиция, которая звучит из каждого телефона в России.
Kandinsky 3.1 / Life.ru