Страны НАТО тайно обсудили ввод войск в Гренландию из-за Трампа, но испугались собственных мыслей

По их словам, представители около десяти стран Европы, в том числе Германии, неформально собрались в штаб-квартире североатлантического альянса в Брюсселе, чтобы поразмышлять над действиями НАТО в случае силового захвата самого большого острова мира американскими войсками. В частности, рассматривалось возможное задействование 5-й статьи устава военно-политического блока о коллективной самообороне, чтобы защитить Данию, владеющую Гренландией. Участники обсуждения быстро отвергли подобный сценарий, ведь для его реализации потребовалось бы согласие всех членов НАТО, включая США.