Страны НАТО тайно обсудили ввод войск в Гренландию из-за Трампа, но испугались собственных мыслей
Telegraph: Страны НАТО тайно обсуждали введение войск в Гренландию из-за Трампа
Государства-участники НАТО обсудили возможность введения войск в Гренландию на фоне территориальных претензий президента США Дональда Трампа. После недолгих переговоров подобную идею отвергли, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.
По их словам, представители около десяти стран Европы, в том числе Германии, неформально собрались в штаб-квартире североатлантического альянса в Брюсселе, чтобы поразмышлять над действиями НАТО в случае силового захвата самого большого острова мира американскими войсками. В частности, рассматривалось возможное задействование 5-й статьи устава военно-политического блока о коллективной самообороне, чтобы защитить Данию, владеющую Гренландией. Участники обсуждения быстро отвергли подобный сценарий, ведь для его реализации потребовалось бы согласие всех членов НАТО, включая США.
Более разумным члены альянса сочли задействование 4-й статьи, которая предусматривает всего лишь созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран чувствует угрозу своей безопасности.
Напомним, что Трамп ранее заявил о намерении присоединить Канаду и Гренландию к США. 25 января хозяин Белого дома провёл телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, который не задался с самого начала из-за вопроса о дальнейшей судьбе острова. При этом республиканец уверен, что США «получат своё», и Гренландия всё же станет частью Штатов. В МИД Дании заявили, что Трампу не достанется желанный «трофей». Что касается жителей Гренландии, то они хотят независимости.
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