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7 февраля, 14:30

Сибиряк инсценировал ради любимой самоубийство, измазав пол кетчупом и отправив ей фото

SHOT: Сибиряк, отчаявшись вернуть жену, решил инсценировать кетчупом свою смерть

Житель Новосибирска, отчаявшись вернуть жену, решил инсценировать собственную смерть, используя кровавые фотографии. Однако даже эта театральная сцена с кетчупом не принесла ему успеха. Подробности истории узнал SHOT.

По информации телеграм-канала, 23-летний молодой человек, уставший от попыток помириться с супругой после недавней ссоры, решил прибегнуть к крайним мерам, чтобы вызвать у неё сочувствие. Он купил кетчуп, разлил его по полу и сделал фотографии «кровавой» обстановки. Затем он написал прощальное сообщение, в котором выразил свои глубокие чувства к жене. Уверенный в своём плане, он стал ждать её возвращения. Однако любимая так и не пришла, а теперь его действия привлекли внимание полиции.

Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье пьяный молодой человек выбросил чихуахуа своей возлюбленной с 14-го этажа после ссоры. Собака, которой было всего 11 месяцев, погибла на месте

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Shutterstock / FOTODOM / Towfiqu ahamed barbhuiya

Наталья Демьянова
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