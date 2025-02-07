Сибиряк инсценировал ради любимой самоубийство, измазав пол кетчупом и отправив ей фото

По информации телеграм-канала, 23-летний молодой человек, уставший от попыток помириться с супругой после недавней ссоры, решил прибегнуть к крайним мерам, чтобы вызвать у неё сочувствие. Он купил кетчуп, разлил его по полу и сделал фотографии «кровавой» обстановки. Затем он написал прощальное сообщение, в котором выразил свои глубокие чувства к жене. Уверенный в своём плане, он стал ждать её возвращения. Однако любимая так и не пришла, а теперь его действия привлекли внимание полиции.