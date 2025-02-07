Сибиряк инсценировал ради любимой самоубийство, измазав пол кетчупом и отправив ей фото
SHOT: Сибиряк, отчаявшись вернуть жену, решил инсценировать кетчупом свою смерть
Житель Новосибирска, отчаявшись вернуть жену, решил инсценировать собственную смерть, используя кровавые фотографии. Однако даже эта театральная сцена с кетчупом не принесла ему успеха. Подробности истории узнал SHOT.
По информации телеграм-канала, 23-летний молодой человек, уставший от попыток помириться с супругой после недавней ссоры, решил прибегнуть к крайним мерам, чтобы вызвать у неё сочувствие. Он купил кетчуп, разлил его по полу и сделал фотографии «кровавой» обстановки. Затем он написал прощальное сообщение, в котором выразил свои глубокие чувства к жене. Уверенный в своём плане, он стал ждать её возвращения. Однако любимая так и не пришла, а теперь его действия привлекли внимание полиции.
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