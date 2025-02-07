В Армении вынесли приговор экс-командующему армией Карабаха
Суд в Армении приговорил экс-командующего армией Карабаха к 5,5 года тюрьмы
Джалал Арутюнян. Обложка © mil.am
Экс-командующему армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалалу Арутюняну вынесли приговор на пять с половиной лет тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе уголовного суда Армении, передаёт ТАСС.
Как следует из обвинительного приговора, генерал-лейтенант Арутюнян в 2020 году допустил служебную халатность. Его действия привели к смерти военнослужащих. Защита генерала в ответ заявила, что тот не признает вины за инкриминируемое преступление.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Баку стартовали судебные разбирательства по уголовным делам, связанным с бывшими руководителями Карабаха. Обвинения выдвинуты в адрес 15 человек. Суд будет рассматривать 2 548 случаев, объединяющих 1 389 эпизодов, которые происходили в период с 1987 по 2024 годы.