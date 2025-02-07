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Регион
7 февраля, 14:46

В Армении вынесли приговор экс-командующему армией Карабаха

Суд в Армении приговорил экс-командующего армией Карабаха к 5,5 года тюрьмы

Джалал Арутюнян. Обложка © mil.am

Джалал Арутюнян. Обложка © mil.am

Экс-командующему армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалалу Арутюняну вынесли приговор на пять с половиной лет тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе уголовного суда Армении, передаёт ТАСС.

Как следует из обвинительного приговора, генерал-лейтенант Арутюнян в 2020 году допустил служебную халатность. Его действия привели к смерти военнослужащих. Защита генерала в ответ заявила, что тот не признает вины за инкриминируемое преступление.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Баку стартовали судебные разбирательства по уголовным делам, связанным с бывшими руководителями Карабаха. Обвинения выдвинуты в адрес 15 человек. Суд будет рассматривать 2 548 случаев, объединяющих 1 389 эпизодов, которые происходили в период с 1987 по 2024 годы.

Мария Любицкая
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