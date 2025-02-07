В Армении вынесли приговор экс-командующему армией Карабаха

Экс-командующему армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалалу Арутюняну вынесли приговор на пять с половиной лет тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе уголовного суда Армении, передаёт ТАСС.

Как следует из обвинительного приговора, генерал-лейтенант Арутюнян в 2020 году допустил служебную халатность. Его действия привели к смерти военнослужащих. Защита генерала в ответ заявила, что тот не признает вины за инкриминируемое преступление.