«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого в пятый раз выиграл Суперкубок Китая

Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого одержал победу над «Шанхай Порт» со счётом 3:2 в матче за Суперкубок Китая, который состоялся в Куньшане.

Голы за «Шанхай Шэньхуа» забили Ибрагим Амаду на 67-й минуте, Юй Ханьчао на 90+4-й и Андре Луис на 90+7-й. В составе «Шанхай Порт» отличился Габриэльзиньо, который отметился дублем на 7-й и 80-й минутах.

Слуцкий возглавляет команду с декабря 2023 года. В прошлом сезоне под его руководством «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, занял второе место в национальном чемпионате и дошёл до полуфинала кубка страны. «Шанхай Шэньхуа» стал рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Китая, завоевав этот трофей в пятый раз, обойдя «Гуанчжоу», который выигрывал кубок четыре раза. Ранее команда становилась чемпионом в 1995, 1998 и 2001 годах.