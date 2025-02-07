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Регион
7 февраля, 15:03

Один из богатейших украинцев и его жена признаны членами экстремистского объединения в РФ

Украинский бизнесмен Герега* признан членами экстремистского объединения

Украинский бизнесмен Александр Герега* с женой. Обложка © spravy.org.ua

Украинский бизнесмен Александр Герега* с женой. Обложка © spravy.org.ua

Украинского бизнесмена Александра Герегу* и его жену признали членами экстремистского объединения. Это следует из перечня Росфинмониторинга.

В перечень экстремистских организаций внесли объединение, к которому относятся Герега*, его супруга Галина*, Геннадий Гальчук* и Сергей Любчик*.

Уроженец Хмельницкой области Александр Герега* — украинский предприниматель, политик. Основатель и совладелец сети магазинов «Эпицентр». Вместе с женой Галиной Герегой* входит в число богатейших людей Украины. Депутат Рады с 2012 года. В 2018 году он был внесён в санкционный список России.

Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовано в России
Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовано в России

Ранее главу «женской сотни Майдана» заочно приговорили к 7 годам тюрьмы за нападение на посольство РФ. Инцидент произошёл в 2016 году.

* Признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

Николай Рюмин
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