Бывшего президента Франции Саркози обязали носить электронный браслет

Напомним, Саркози признали виновным в превышении разрешённого порога финансирования президентской кампании 2012 года на 18 млн евро. Политик свою вину не признал, но суд счёл, что он специально не контролировал расходы. Вместе с Саркози на скамье подсудимых оказались его соратники по партии «Республиканцы» и сотрудники коммуникационного агентства Bygmalion, которых приговорили на сроки от двух до трёх с половиной лет. А в мае Апелляционный суд в Париже оставил в силе приговор Саркози по «делу о прослушке» — один год тюрьмы и два условно.