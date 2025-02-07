В американском штате сняли запрет на продажу российской водки

В феврале 2022 года губернатор штата Нью-Гэмпшир в США Кристофер Сунуну ввёл запрет на продажу российской водки. Он это сделал, чтобы привлечь внимание к российско-украинскому конфликту. Перед своим уходом с поста в декабре 2024 года он отметил этот запрет, сообщает The Boston Globe.

В список запрещённых брендов вошла водка Stoli*, однако потом компания предоставила документы об отсутствии российской собственности, провела ребрендинг и продукцию вновь пустили на прилавки штата. В список водки-запрещёнки вошли бренды Hammer & Sickle, Russian Standard, Aviator, Imperia Russian, Polugar, Moskovskaya и Kutskova. Такие же ограничительне меры были приняты в Юте, Пенсильвании и Огайо.

Недавно, 31 января, отмечался День рождения русской водки. Медики напомнили об опасных дозах этого крепкого напитка. Смертельная концентрация этанола составляет 5-6 г. на литр крови.