Отметить и не умереть: Врач напомнил о смертельных дозах в День рождения русской водки

Водка – это крепкий алкогольный напиток из воды и спирта. Полученная смесь проходит многократную фильтрацию, но всё же содержит сивушные масла, оказывающие дополнительное токсическое воздействие на организм. К слову, сегодня, 31 января, отмечается День рождения русской водки. Поводом для возникновения этого неофициального праздника послужила защита докторской диссертации «О соединении спирта с водою» Дмитрием Менделеевым, которая прошла в этот день в далеком 1865 года в Петербурге.

По словам преподавателя кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, степень негативного воздействия этилового спирта на органы человека зависит от дозы выпитого.

«Спирт в объёме до 120 мг полностью обезвреживается в печени. Но если доза этанола в выпитом единовременно алкоголе превышает 120 мг, он преодолевает печёночный фильтр, и начинает циркулировать в крови и накапливаться в органах, приводя к их разрушению», — предостерегает собеседник Life.ru.

Разрушительный механизм выглядит так: Этанол вызывает дистрофию тканей сердца, гипертензию и нарушения сердечного ритма.

Уничтожает пищевод и желудок, вызывая вначале ожоги, а затем язву и даже рак этих органов.

Вредит поджелудочной железе, порой приводя к панкреонекрозу.

Панкреонекроз, в свою очередь, вызывает нарушение выработки инсулина и пищеварительных ферментов, из-за чего, во-первых, развивается сахарный диабет 2 типа, приводящий к необходимости пожизненно колоть инсулин, а во-вторых, нарушается переваривание всех компонентов пищи, что постепенно приводит к истощению больного.

Воздействие этанола приводит к жировому перерождению печени, вследствие чего орган теряет способность разрушать токсины, и развитию цирроза - замене здоровой ткани печени на рубцовую.

Этиловый спирт нарушает работу отделов головного мозга, а в больших дозах приводит к угнетению дыхательного центра, что грозит летальным исходом.

При единовременном употреблении большой дозы алкоголя быстро нарастает общая интоксикация организма: снижается температура, замедляется дыхание, учащается пульс. Среди других признаков острой интоксикации: спутанность сознания, потеря связной речи, могут быть галлюцинации и эпилептические припадки. Человек теряет способность нормально передвигаться и практически не реагирует на внешние раздражители. Если концентрация этанола в крови достигает 5-6 граммов на литр крови (а это примерно литр водки, выпитый в течение часа), возможно всё, вплоть до летального исхода. хирург Александр Умнов.

По словам собеседника Life.ru, регулярное употребление водки полностью истощает организм. В то же время меняется, деградирует личность человека: падает его интеллект и снижается критическое восприятие самого себя, что приводит и к совершению правонарушений, и непростительных жизненных ошибок, ложных выборов.