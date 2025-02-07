ЦБ установил курсы доллара и евро на 8–10 февраля
Центробанк: Курс доллара на выходные и понедельник будет на уровне 97,27 рубля
Банк России установил официальный курс доллара, евро и юаня. На выходные и понедельник курс для американской валюты будет на уровне 97,27 рублей, евро — 101,22 рублей, а юаня — 13,23 рублей. Это следует из информации сайта регулятора.
Пока же сохраняется прежний курс валют, а именно доллар — 96,91 рублей, евро — 100,67 рублей, юань —13,05 рублей. С завтрашнего дня доллар подорожает почти на 37 копеек, евро — почти на 55 копеек, а юань — почти на 19 копеек.
Ранее финансист предположил, что на заседании 14 февраля ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. По его словам, маловероятен сценарий, при котором Банк России снизит или, наоборот, повысит экономический показатель.
Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn