ЦБ установил курсы доллара и евро на 8–10 февраля

Банк России установил официальный курс доллара, евро и юаня. На выходные и понедельник курс для американской валюты будет на уровне 97,27 рублей, евро — 101,22 рублей, а юаня — 13,23 рублей. Это следует из информации сайта регулятора.



Пока же сохраняется прежний курс валют, а именно доллар — 96,91 рублей, евро — 100,67 рублей, юань —13,05 рублей. С завтрашнего дня доллар подорожает почти на 37 копеек, евро — почти на 55 копеек, а юань — почти на 19 копеек.