Стало известно об огромных убытках КамАЗа за прошлый год
Чистый убыток КамАЗа за 2024 год составил 3,4 млрд рублей
Чистый убыток отечественного производителя грузовиков «КамАЗ» по итогам прошлого года составил 3,4 млрд рублей. В 2023 году компания показала чистую прибыль в размере 11,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Валовая прибыль снизилась в 1,4 раза и составила 24,2 млрд рублей. Прибыль от продаж уменьшилась до 909,4 млн рублей по сравнению с 14,3 млрд рублей в 2023 году. Выручка за отчётный период сократилась на 8,8%, достигнув 323,4 млрд рублей.
Ранее стало известно, что в РФ отзовут почти 30 тысяч кроссоверов Kia Sportage из-за неисправностей. На всех автомобилях придётся заменить мультипредохранитель системы ABS и крышку блока предохранителей.
Telegram / ПАО «Камаз»