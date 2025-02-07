Стало известно об огромных убытках КамАЗа за прошлый год

Чистый убыток отечественного производителя грузовиков «КамАЗ» по итогам прошлого года составил 3,4 млрд рублей. В 2023 году компания показала чистую прибыль в размере 11,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Валовая прибыль снизилась в 1,4 раза и составила 24,2 млрд рублей. Прибыль от продаж уменьшилась до 909,4 млн рублей по сравнению с 14,3 млрд рублей в 2023 году. Выручка за отчётный период сократилась на 8,8%, достигнув 323,4 млрд рублей.