В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полёты
Временные ограничения на работу аэропорта Мурманска установлены для обеспечения безопасности авиаперевозок. Об этом сообщает пресс-служба Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения в 18:38 по Москве введены на работу аэропорта Мурманск. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.
Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы принимают все необходимые меры для гарантии безопасности полётов, отметили в Росавиации.
Ранее сегодня, 7 февраля, состоялся первый за более чем 30 лет полёт по маршруту Москва — Сухум. Рейс из российской столицы стал тестовым, он привёз домой абхазских студентов.
Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline