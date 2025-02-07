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Регион
7 февраля, 16:21

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на работу аэропорта Мурманска установлены для обеспечения безопасности авиаперевозок. Об этом сообщает пресс-служба Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения в 18:38 по Москве введены на работу аэропорта Мурманск. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы принимают все необходимые меры для гарантии безопасности полётов, отметили в Росавиации.

Ранее сегодня, 7 февраля, состоялся первый за более чем 30 лет полёт по маршруту Москва — Сухум. Рейс из российской столицы стал тестовым, он привёз домой абхазских студентов.

Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда спустя восемь часов
Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда спустя восемь часов
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Наталья Демьянова
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