В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на работу аэропорта Мурманска установлены для обеспечения безопасности авиаперевозок. Об этом сообщает пресс-служба Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения в 18:38 по Москве введены на работу аэропорта Мурманск. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы принимают все необходимые меры для гарантии безопасности полётов, отметили в Росавиации.