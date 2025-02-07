Бастрыкин поручил завести дело из-за угроз главреду одного из российских СМИ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать уголовное производство в связи с угрозами, которые поступают главному редактору информационного агентства «Регнум». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Председатель СК Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.