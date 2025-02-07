Бастрыкин поручил завести дело из-за угроз главреду одного из российских СМИ
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду агентства «Регнум»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать уголовное производство в связи с угрозами, которые поступают главному редактору информационного агентства «Регнум». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Председатель СК Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
В СК подчеркнули, что в медиапространстве активно обсуждаются угрозы физической расправы, адресованные главному редактору агентства. Они связаны с требованиями прекратить публикации, в которых упоминается одна из национальностей.
Раннее в Москве завели дело по жалобе журналистки о толкнувшем её британском дипломате. Предварительно, это был заместитель посла Британии в РФ Том Додд.
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