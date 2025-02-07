В Краматорске на подконтрольной Киеву части ДНР командир батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Тесленко застрелил подчинённого. Боец по имени Валентин Козлюк отказался отдавать ему свои выплаты, которые начисляются за нахождение в зоне боевых действий, сообщает украинское издание «Страна.ua».

За день до расправы Тесленко вместе со старшим сержантом по имени Сергей Каус избили солдата. Вдова Козлюка опубликовала фотографии побоев и следов пыток в своих социальных сетях. Она обращалась в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины с заявлением о вымогательстве, однако ведомство сразу не приняло никаких мер, так как хотело задержать офицеров «на горячем».

Только после убийства солдата Тесленко и Каус были задержаны и помещены под арест. Им было вручено подозрение в совершении преступления.