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7 февраля, 19:15

Командир ВСУ застрелил солдата за отказ делиться «боевыми»

«Страна.ua»: Комбат ВСУ застрелил бойца за отказ отдавать боевые выплаты

В Краматорске на подконтрольной Киеву части ДНР командир батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Тесленко застрелил подчинённого. Боец по имени Валентин Козлюк отказался отдавать ему свои выплаты, которые начисляются за нахождение в зоне боевых действий, сообщает украинское издание «Страна.ua».

За день до расправы Тесленко вместе со старшим сержантом по имени Сергей Каус избили солдата. Вдова Козлюка опубликовала фотографии побоев и следов пыток в своих социальных сетях. Она обращалась в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины с заявлением о вымогательстве, однако ведомство сразу не приняло никаких мер, так как хотело задержать офицеров «на горячем».

Только после убийства солдата Тесленко и Каус были задержаны и помещены под арест. Им было вручено подозрение в совершении преступления.

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Чтобы не платить семьям погибших украинских бойцов, их тела зачастую просто сжигают. Из-за этого в Харькове переполнен крематорий, его мощностей не хватает. Исключением не становятся даже иностранные наёмники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Полина Никифорова
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