Беженец рассказал, как украинский участковый из Селидово участвовал в казнях мирных жителей

Украинский участковый Аяз Салехли принимал участие в расстрелах гражданского населения города Селидово в ДНР. Об этом заявил его бывший сослуживец, беженец из того же города Алексей Забелин.

«Сам дом находится в центре города, рядом с площадью. Там расстреляли людей, всех, кто находился в подвале. И ходили по квартирам, и расстреливали людей, кто двери открывал. Там был Аяз Салехли. Я с ним знаком по работе в милиции/полиции <...> Он находился там вместе с теми, кто расстреливал», — приводит слова Забелина РИА «Новости».

По его словам, Салехли ранее занимал должность начальника милиции общественной безопасности и носил звание майора.

Беженец добавил, что в том доме, где расстреливали мирных жителей, жило как минимум четверо знакомых ему людей: учительница, женщина, кормившая котов и два шахтёра с первого этажа. После того как начались убийства гражданских, Забелин их больше не видел. За подробностями он предложил обратиться к тем, кто потом доставал из дома тела.

Ранее беженец Александр Забелин рассказал о том, как украинский снайпер на протяжении трёх дней убивал гражданских в Покровском районе ДНР. По его словам, стрелок укрывался в жилых кварталах Селидово и открывал огонь по всем, по кому мог попасть.