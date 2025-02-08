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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 февраля, 21:43

Ветерана СВО без части черепа выгнали из госпиталя и разрешили отправить на «губу» в Петербурге

NEWS.ru: Ветерана СВО без части черепа досрочно выписали из больницы после спора

Госпиталь Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе преждевременно выписал ветерана спецоперации Владлена Мецлера, которому удалили часть черепа после ранения. В результате участник боёв за Артёмовск и Соледар остался без необходимых лекарств. Об этом военнослужащий рассказал NEWS.ru.

Владлен Мецлер. Фото © Telegram / NEWS.ru | Новости

Владлен Мецлер. Фото © Telegram / NEWS.ru | Новости

По словам Мецлера, причиной произошедшего стал конфликт с медсёстрами. Пациент сделал им замечание за громкий разговор посреди ночи, после чего персонал госпиталя обвинил мужчину в якобы хулиганстве в нетрезвом виде. Завотделенеим поддержал девушек и выписал Владлена, несмотря на необходимость в дальнейшем лечении. Позже полиция не обнаружила никаких следов алкоголя в крови военного.

В заключении медучреждения также сказано, что пациент «не имеет противопоказаний к нахождению на гаупвахте». При этом Мецлера выписали со швами на голове и без рецепта на жизненно важные препараты.

«Если я не буду принимать лекарства, у меня может случиться приступ», — поделился он.

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Ранее тяжёлое ранение в зоне СВО получил министр по делам молодёжи Якутии Пётр Шамаев. Чиновник оказался на грани жизни и смерти во время выполнения боевого задания.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Антон Голыбин
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