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Регион
7 февраля, 20:52

В Вологодской области обсудят необходимость отказа от абортов, а не их запрет

Власти Вологодской области не собираются полностью запрещать аборты в регионе в целях улучшения демографической ситуации на Русском Севере. По словам губернатора Георгия Филимонова, на предстоящем большом совещании будет обсуждаться лишь необходимость отказа от преждевременного прерывания беременности.

Также чиновник отметил, что инициатива не затронет аборты по медицинским показаниям или в ситуациях, связанных с последствиями преступных действий.

«Важные пояснения о предстоящем масштабном обсуждении противодействия абортам в Вологодской области. Речь идёт не о законодательном запрете, а о широком общественном обсуждении необходимости отказаться от абортов», — уточнил губернатор.

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Масштабное совещание на тему абортов Филимонов анонсировал 6 февраля. Оно состоится уже в этом месяце. Участие в обсуждениях примут не только члены кабмина, но и главврачи больниц, директора частных медорганизаций и даже их акционеры.

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Тимур Хингеев
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