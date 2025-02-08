Неизвестный совершил нападение на здание ФСБ в Петербурге
SHOT: Неизвестный пытался поджечь здание ФСБ в Петербурге
Мужчина попытался поджечь здание Федеральной службы безопасности на Литейном проспекте в Петербурге. Своё злодеяние неизвестный снимал на мобильный телефон, выяснил SHOT.
По данным Telegram-канала, парень в капюшоне и с маской на лице хотел устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. К счастью, пиромана быстро задержали, и возгорания удалось избежать. Сейчас его допрашивают. Не исключено, что он стал жертвой украинских мошенников, добавили в SHOT.
Схожий инцидент недавно произошёл в Прикамье, где мужчина устроил поджог двух административных зданий за вознаграждение от неизвестных лиц. Целями преступника стали почта и отделение банка. К счастью, возгорания были оперативно потушены.
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