Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 21:02

Неизвестный совершил нападение на здание ФСБ в Петербурге

SHOT: Неизвестный пытался поджечь здание ФСБ в Петербурге

Мужчина попытался поджечь здание Федеральной службы безопасности на Литейном проспекте в Петербурге. Своё злодеяние неизвестный снимал на мобильный телефон, выяснил SHOT.

По данным Telegram-канала, парень в капюшоне и с маской на лице хотел устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. К счастью, пиромана быстро задержали, и возгорания удалось избежать. Сейчас его допрашивают. Не исключено, что он стал жертвой украинских мошенников, добавили в SHOT.

Бастрыкин: Спецслужбы Украины развернули кампанию по радикализации россиян
Бастрыкин: Спецслужбы Украины развернули кампанию по радикализации россиян

Схожий инцидент недавно произошёл в Прикамье, где мужчина устроил поджог двух административных зданий за вознаграждение от неизвестных лиц. Целями преступника стали почта и отделение банка. К счастью, возгорания были оперативно потушены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar