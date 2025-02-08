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Регион
7 февраля, 23:16

Врач раскрыл диагноз Зеленского: Ядерная истерика и переговоры с Путиным оказались симптомами

Врач Хасьминский: Зеленский стал легко управляемым из-за страха и зависимостей

В недавнем интервью Владимир Зеленский выдал сразу два противоречивых заявления. Сначала политик выразил желание получить ядерное оружие, а затем сообщил о готовности к переговорам с Россией. По мнению психолога Михаила Хасьминского, бывший комик чередует диаметрально противоположные позиции из-за внешнего давления, которое лишь усиливается из-за его слабостей.

Руководитель Центра кризисной психологии рассказал «Царьграду», что у политика есть серьёзные проблемы с зависимостями. Причём в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического — человек становится легко управляемым. То же самое происходит из-за хронического стресса.

«Безусловно, человек в постоянном стрессе тоже управляем. Здесь ещё, кроме давления, страх и чувство вины. И вообще человеком очень легко управлять, когда он находится в страхе и когда ему навязано чувство вины», — уверен Хасьминский.

Врач также подчеркнул, что Зеленский не является профессиональным политиком и не обладает необходимыми навыками для противостояния опытным игрокам.

«Откуда у него взялись бы навыки противостояния, если он никогда этим не занимался?» — задался вопросом специалист.

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Напомним, что уже на следующей неделе Зеленский встретится с Дональдом Трампом. Переговоры политиков состоятся в Вашингтоне. Затем американский лидер побеседует с Владимиром Путиным.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Антон Голыбин
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